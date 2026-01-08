В аэропорту Сочи задерживаются более 30 рейсов

Прилет 23 и вылет 14 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задержаны пять рейсов в Москву, по два — Санкт-Петербург и в Екатеринбург, по одному — в Уфу, Нижнекамск, Чебоксары, Сургут и Ташкент.

На прилет задерживаются пять рейсов в Москву, по два — в Анталью, Санкт-Петербург, Екатеринбург, по одному — в Наманган, Астрахань, Минеральные Воды, Челябинск, Оренбург, Батуми, Магнитогорск, Омск, Тбилиси, Дубай, Ставрополь и Нижнекамск.

До этого Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи. Они действовали с 03:24 (мск) до 07:14 (мск) 8 января. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко отметил, что такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Кореняко добавил, что период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.