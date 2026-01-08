Размер шрифта
В Госдуме сравнили США с пиратами из-за захвата российского танкера

Депутат Слуцкий: захват США танкера под флагом РФ — это пиратство XXI века
Американцы, захватив нефтяной танкер «Маринера», действовали, как пираты — ссылки на санкции не могут быть оправданием для США. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Захват судна «Маринера», шедшего под российским флагом в международных территориальных водах, безусловно, нарушение морского права и конвенций ООН. Это пиратство XXI века со стороны англосаклов. Ссылки на санкционный режим, введенный к тому же в обход Организации Объединенных Наций, не могут быть оправданием. США все больше действуют по «праву силы», игнорируя «силу права». МИД России потребовал гуманного отношения к членам экипажа — гражданам РФ. Все права и свободы наших сограждан должны быть соблюдены», — сказал Слуцкий.

Судно M/V Bella 1 («Маринера») было задержано вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике — он следовал в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее в Госдуме призвали дать военный ответ США на захват российского танкера.

