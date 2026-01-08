Размер шрифта
Американский генерал выступил с предупреждением России

Генерал Ходжес предупредил Россию, что миротворцы на Украине настроены серьезно
Российские войска должны понимать, что в случае отправки европейских миротворцев на территорию Украины они будут настроены серьезно, а «не стоять в казармах где-то под Львовом». Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

По его словам, так называемые «многонациональные силы», которые отправятся на Украину, должны быть мощными, чтобы справиться якобы с «провокациями» со стороны России.

«Коалиция желающих должна иметь реальную силу и правила боевых действий, которые позволят ей немедленно реагировать на любые нарушения. Капитаны не могут звонить в Париж или Лондон, чтобы узнать, как поступать с российским беспилотником», - сказал Ходжес.

Военный считает, что войска должны будут иметь возможность защищаться от беспилотников и других форм атак, поскольку ВС РФ могут проверить их способность реагировать. Российские войска, утверждает Ходжес, «должны посмотреть туда и сказать, что эти ребята настроены серьезно, а не стоят в казармах где-то под Львовом».

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.

