В Европе раскритиковали слова Мерца в адрес России

Профессор Дизен раскритиковал угрозы Мерца в адрес России
Yves Herman/Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х раскритиковал угрозу канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении России.

»Германия не ведет дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны и угрожает направить войска на Украину после войны (что препятствует заключению любого мирного соглашения)», — написал Дизен.

По его словам, «с такими друзьями и враги не нужны».

Таким образом профессор отреагировал на заявления Мерца о том, что Германия намерена внести политический, финансовый и военный вклад в гарантии безопасности Украины. Он подчеркнул, что силы бундесвера могут быть размещены на территориях НАТО, граничащих с Украиной.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Киева и плане экономического процветания страны. Уиткофф отметил, что переговоры с украинской стороной будут продолжены.

Ранее бывший министр обороны Британии счел коалицию желающих «очередной уловкой».

