В Дании предупредили, что будут сразу стрелять при вторжении США в Гренландию

The Telegraph: ВС Дании при вторжении США в Гренландию сразу будут стрелять
Вооруженные силы Дании в случае вторжения США в Гренландию сначала будут стрелять и только потом задавать вопросы. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Министерство обороны Дании подтвердило существование правила 1952 года, требующего от солдат «немедленно» контратаковать вторгающиеся силы без ожидания приказов», — говорится в материале.

Это означает, что военнослужащие королевства не будут делать предупредительных выстрелов в воздух, отметили журналисты.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. По его словам, датский остров окружен кораблями РФ и Китая и нужен американцам «для обороны».

На следующий день хозяин Белого дома выразил уверенность, что Европейский союз (ЕС) с точки зрения обороны якобы нуждается в том, чтобы США владели Гренландией. Как он сказал, контролирующая остров Дания не способна обеспечить безопасность регионального содружества и США.

7 января у американского государственного секретаря Марко Рубио спросили, возможен ли военный сценарий взятия под контроль Гренландии. Дипломат предупредил, что Трамп сохраняет за собой возможность применения силы при наличии угрозы для страны.

Ранее в Гренландии призвали не паниковать из-за угроз со стороны США.

