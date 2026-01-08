Дед Мороз уехал в больницу с инсультом после детского утренника в Москве

Baza: в Москве Дед Мороз уехал с детского утренника с инсультом

В Москве 46-летний аниматор, игравший Деда Мороза, уехал с детского утренника с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время праздничного выступления — аниматор ощутил резкое недомогание, но все равно пытался продолжить программу, чтобы не испортить детям праздник. Вскоре у него возникла слабость, парализовало часть лица и нарушилась координация движений. Очевидцы рассказали, что дети, увидев, как у Деда Мороза перекашивается лицо и он теряет равновесие, решили, что он «тает» от жары. Малолетние пытались помочь, прикладывая к нему лед.

На место вызвали скорую помощь, артиста доставили в медицинское учреждение. Врачи выявили у него инсульт.

