Дед Мороз уехал в больницу с инсультом после детского утренника в Москве

Baza: в Москве Дед Мороз уехал с детского утренника с инсультом
В Москве 46-летний аниматор, игравший Деда Мороза, уехал с детского утренника с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время праздничного выступления — аниматор ощутил резкое недомогание, но все равно пытался продолжить программу, чтобы не испортить детям праздник. Вскоре у него возникла слабость, парализовало часть лица и нарушилась координация движений. Очевидцы рассказали, что дети, увидев, как у Деда Мороза перекашивается лицо и он теряет равновесие, решили, что он «тает» от жары. Малолетние пытались помочь, прикладывая к нему лед.

На место вызвали скорую помощь, артиста доставили в медицинское учреждение. Врачи выявили у него инсульт.

Ранее в Екатеринбурге ребенку наложили несколько швов после танца с медведем-аниматором.

