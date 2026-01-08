Умер легенда НХЛ и создатель стиля «бабочка»

Создатель стиля «бабочка» в НХЛ Гленн Холл умер в возрасте 94 лет

Легендарный канадский вратарь Гленн Холл, считающийся создателем современного вратарского стиля «бабочка», умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен скончался 7 января в больнице Стоуни-Плейн в провинции Альберта в возрасте 94 лет.

«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Гленн, которого метко прозвали «Мистер вратарь», был крепким, надежным и потрясающе талантливым игроком», — отметил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Карьеру в НХЛ Холл начал в 1952 году, ненадолго присоединившись к «Детройт Ред Уингз». В то время вратари преимущественно играли стоя, используя перчатки, клюшку и коньки для отражения бросков и ложась на лед лишь в самых крайних случаях. Холл опускался на колени, широко расставляя щитки, чтобы закрыть нижнюю часть ворот, что позже стало стандартом для поколений голкиперов.

Гленн Холл, получивший прозвище «Мистер Вратарь», провел в лиге 18 сезонов, выиграл Кубок Стэнли, трижды получал «Везина Трофи» как лучший голкипер и 11 раз участвовал в Матчах всех звезд. Он сыграл подряд 502 матча без защиты на лице, за что перенес наложение более 300 швов.

