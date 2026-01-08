Размер шрифта
Новости. Общество

В Карелии возбудили дело после крушения судна с туристами

СК: после крушения аэролодки в Карелии возбуждено уголовное дело
Официальный канал Западного МСУТ СК России

В Карелии возбудили уголовное дело после крушения аэролодки в акватории Онежского озера. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Следствие установило, что группа лиц организовала пассажирам за денежное вознаграждение небезопасную услугу, а именно прогулочный выход из острова Кижи в Карелии в акваторию Онежского озера. На борту маломерного судна находились пять пассажиров. По ходу движения судно совершило наезд на кромку береговой линии и опрокинулось. В результате пассажиры получили повреждения.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

До этого одна из пострадавших раскрыла детали крушения аэролодки в Карелии. Женщина сообщила, что авария произошла около пяти часов вечера 6 января. По ее словам, она в составе группы из пяти туристов возвращалась с острова Кижи по замерзшему водоему. В какой-то момент водитель вместо того, чтобы затормозить, нажал на газ, и лодка влетела в маленький полуостров, рассказала пострадавшая. При этом она уточнила, что водитель был трезвый, однако «крайне странно» управлял судном. Женщина добавила, что ситуацию также осложнили погодные условия: плохая видимость, темнота и снегопад.

Ранее на канале в Ленобласти лодка врезалась в мост и перевернулась.

