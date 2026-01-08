В КНР осудили захват США российского танкера в Атлантическом океане

Захват Соединенными Штатами судов других стран в международных водах серьезно нарушает международное право. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», — сказала дипломат, комментируя захват российского танкера в Атлантическом океане.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее сообщалось, что Минюст США после захвата танкера «Маринера» отслеживает другие суда.