В Бельгии заподозрили выгоду для России от споров Европы и США по Гренландии

МО Бельгии: в РФ пьют шампанское, наблюдая за перепалкой ЕС и США по Гренландии

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил в соцсети X, что в России пьют шампанское, наблюдая за перепалкой Европы и США о будущем Гренландии, которая сейчас принадлежит Дании.

Он отметил. что устраивать такую публичную перепалку неразумно. Министр признал, что Гренландия имеет стратегическое значение, но при этом напомнил о проамериканской политике и вовлеченности Дании на протяжении десятилетий.

Францен подчеркнул, что вопрос о судьбе острова необходимо срочно урегулировать без публичных ссор.

»Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность», — написал министр.

5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.

Позднее в Белом доме заявили, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе».

Ранее сообщалось, что Марко Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии.