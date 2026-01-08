Западные государства, прежде всего США, после развала СССР сделали ставку на общественную дипломатию как один из ключевых инструментов внешней политики, использовали ее том числе для совершения госпереворота на Украине. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, через некоммерческие организации, через общественные организации проводилась генеральная линия событий «майдана» на Украине в 2014 году.

При этом Климов обратил внимание, что общественная дипломатия включает в себя самые разные формы международного взаимодействия. В частности, он указал на международную деятельность партии «Единая Россия» и Русской православной церкви и отметил, что это взаимодействие приносит свои плоды.

Климов подчеркнул, что в периоды роста международной напряженности роль общественной дипломатии возрастает. Он напомнил, что в ходе Карибского кризиса во второй половине XX века именно такие неформальные каналы помогли не допустить ядерную войну.

