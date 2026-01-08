Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Совфеде рассказали о деструктивной общественной дипломатии Запада

Климов назвал майдан на Украине результатом общественной дипломатии Запада
Алексей Куденко/РИА Новости

Западные государства, прежде всего США, после развала СССР сделали ставку на общественную дипломатию как один из ключевых инструментов внешней политики, использовали ее том числе для совершения госпереворота на Украине. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, через некоммерческие организации, через общественные организации проводилась генеральная линия событий «майдана» на Украине в 2014 году.

При этом Климов обратил внимание, что общественная дипломатия включает в себя самые разные формы международного взаимодействия. В частности, он указал на международную деятельность партии «Единая Россия» и Русской православной церкви и отметил, что это взаимодействие приносит свои плоды.

Климов подчеркнул, что в периоды роста международной напряженности роль общественной дипломатии возрастает. Он напомнил, что в ходе Карибского кризиса во второй половине XX века именно такие неформальные каналы помогли не допустить ядерную войну.

Ранее политолог раскрыл планы Запада по «уничтожению» России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577561_rnd_5",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
«Отказывайтесь от мелких возможностей»: 6 советов для кардинальных изменений в жизни от основателя OpenAI
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+