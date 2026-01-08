В Сбербанке отметили снижение объемов хищений у клиентов

В Сбере зафиксировали тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян

Сбербанк фиксирует снижение объемов мошеннических хищений у финансовых организаций и рассчитывает, что тенденция продолжится в первой половине 2026 года благодаря новым законам. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, в России все еще не удается полностью переломить тренд мошенничества, несмотря на принимаемые комплексные меры.

«Однако, мы, как и МВД (министерство внутренних дел — «Газета.Ru»), к концу [2025] года видим тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян», — подчеркнул топ-менеджер.

Кузнецов выразил уверенность, что в январе–июне текущего года темпы снижения объемов мошеннических хищений у клиентов банков станут еще более существенными. Этого удастся добиться, если на всех уровнях — от законодателей до участников рынка — продолжат уделять такое же внимание вопросам противодействия аферистам, подчеркнул он.

Зампред правления Сбербанка добавил, что 2025-й стал первым годом, когда «система начала догонять преступников».

Ранее в Сбере заявили, что антифрод-технологии в 2025 году помогли россиянам сохранить более 360 млрд рублей.