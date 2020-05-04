Попова: говорить о полном завершении распространения COVID пока невозможно

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Говорить о полном завершении распространения коронавирусной инфекции пока рано, несмотря на принятые против нее меры, в том числе закрытие границ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, до сих пор существует риск появления новых очагов заражения.

«Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — пояснила Попова.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

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