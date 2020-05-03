В Минздраве заявили, что не все российские регионы вовремя отреагировали на пандемию

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что отдельные российские регионы не сумели вовремя отреагировать на распространение коронавируса COVID-19 в стране. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, часть регионов находилась в лучшей готовности, а другая часть отнеслась к началу пандемии коронавируса нового типа «несколько прохладно», поскольку несвоевременно начала все необходимые мобилизационные мероприятия.

«Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них. <...> когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь [они] фактически перешли в режим «прописали - обязаны сделать», — сказал Мурашко.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев инфицирования COVID-19, 16 639 пациентов выздоровели, 1280 человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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