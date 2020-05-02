Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске
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В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Следователи уточнили, что по данному факту была инициирована доследственная проверка.
По данным СК, тело было обнаружено в ведре, накрытом одеялом, в пятницу, 1 мая.
На данный момент следователи занимаются поиском матери ребенка, а также установлением всех обстоятельств произошедшего.
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