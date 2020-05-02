В Москве пьяный нарушитель режима самоизоляции напал на полицейского

В столице нарушитель режима самоизоляции в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.

Она рассказала, что 30 апреля сотрудник правоохранительных органов занимался патрулированием в целях предупреждения нарушений режима самоизоляции.

«Вблизи жилого дома по улице Вешняковская им был остановлен мужчина 1979 года рождения для проверки документов. Однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти», — сообщила Иванова.

Как стало известно, против мужчины уже завели уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Также нарушителю был выписан протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП России («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

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