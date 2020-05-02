В Подмосковье ношение масок будут контролировать сотрудники полиции

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В Московской области ношение масок будут контролировать сотрудники МВД, в том числе представители ГИБДД, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья.

«Следуя предписаниям главного санитарного врача по Московской области, губернатор своим постановлением ввел на территории региона масочный режим», — говорится в сообщении.

Штраф за нарушение режима составит 4 тыс. руб., добавили в пресс-службе.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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