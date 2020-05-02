За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус

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Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время они изолированы и получают лечение.

По данным регионального Роспотребнадзора, четыре новых случая заражения зарегистрированы в Новокузнецке, три — в Анжеро-Судженске, по одному — в Промышленновском районе, Прокопьевске и Киселевске.

Таким образом, в инфекционных больницах Кузбасса на сегодняшний день находится 131 больной коронавирусом, 20 человек вылечились.

По последним данным, в России выявлено 114 431 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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