Спецрейс вывезет около 200 россиян из Лос-Анджелеса в Москву
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что 4 мая из Лос-Анджелеса в Москву вернутся около 200 граждан России. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.
Дипломат выразил надежду, что из части США вывезут большинство россиян, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции захотели вернуться в РФ.
«Насколько мы знаем, этим рейсом хотели бы вылететь порядка 200 человек», — добавил Антонов.
Он констатировал, что на западном побережье США остается еще много сограждан, которые пока не могут вернуться в Россию из-за пандемии.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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