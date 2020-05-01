Еще 37 человек скончались от коронавируса в Москве

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В Москве в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 скончались 37 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония.

По данным оперштаба, всего в столице скончалось 695 пациентов с положительным результатом анализов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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