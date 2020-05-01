Зараженными коронавирусом в Израиле числятся 16,1 тысяча граждан

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В Израиле за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 97 жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Общее число зараженных коронавирусом возросло до 16 101 человека. Среди них в тяжелом состоянии находятся 103 пациента, из которых 83 нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали два человека, общее число летальных исходов достигло 225 умерших.

Также за период пандемии от коронавирусной инфекции излечились 9 156 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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