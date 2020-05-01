Проценко объяснил значение выхода на плато по коронавирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в прямой трансляции на своем Facebook о значении выхода на плато по коронавирусу.
Он отметил, что после анализа эпидемий гриппа был сделан вывод, что все они не протекают по одному сценарию, то есть рост, плато, а затем падение.
Врач уточнил, что эпидемия может проходить в три волны, которые могут растянуться на длительное время.
«Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — добавил Проценко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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