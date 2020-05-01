Почти 54 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Канаде

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В Канаде число зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 приближается к отметке в почти 54 тыс. Об этом сообщает телеканал CBC.

Так, за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили свыше 1,6 тыс. граждан. Общее число COVID-инфицированных поднялось до 53 657.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стал 141 пациент. Общее число летальных исходов составило 3 223.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в провинции Квебек — 27 538 пациентов, а также в провинции Онтарио — 16 608 случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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