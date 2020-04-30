Во Франции зафиксировали месячный минимум погибших от COVID-19 в будний день
Число людей, умерших от коронавирусной инфекции во Франции, увеличилось на 289. Этот показатель в будний день признан самым низким с конца марта, сообщает телеканал BFM TV.
По сравнению с предыдущим днем в реанимацию поступило на 188 человек меньше, рассказал гендиректор здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.
Согласно обновленным данным, вирус подтвержден у более 120 тыс. человек. Число жертв коронавируса во Франции составляет 24 376. Кроме того, смогли выздороветь после заражения инфекцией почти 50 тыс. пациентов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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