Во Франции зафиксировали месячный минимум погибших от COVID-19 в будний день

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Число людей, умерших от коронавирусной инфекции во Франции, увеличилось на 289. Этот показатель в будний день признан самым низким с конца марта, сообщает телеканал BFM TV.

По сравнению с предыдущим днем ​​в реанимацию поступило на 188 человек меньше, рассказал гендиректор здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.

Согласно обновленным данным, вирус подтвержден у более 120 тыс. человек. Число жертв коронавируса во Франции составляет 24 376. Кроме того, смогли выздороветь после заражения инфекцией почти 50 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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