Более 70 тысяч человек спасены пожарными в России с начала года
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Сотрудники пожарной охраны с начала текущего года спасли 70 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В среднем ежедневно пожарные спасают до 500 человек, заявили в пресс-службе. Там добавили, что с начала года на местах пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций удалось спасти более 70 тысяч человек.
При этом в среднем ежедневно все подразделения пожарной охраны совершают 6 тысяч выездов, на одну пожарную часть приходится до 4 выездов в сутки, отметили в МЧС.
30 апреля отмечается День пожарной охраны.
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