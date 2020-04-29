Российские вузы продолжат дистанционную работу 6-8 мая

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому вузы продолжат учебный процесс в дистанционном режиме с 6 по 8 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство также напоминает, что все сотрудники вузов и студенты обязаны соблюдать режим самоизоляции и выполнять иные рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за угрозы распространения COVID-2019.

В России на данный момент зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, 972 человека умерли, 10 286 вылечились.