Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады

Фигуристка Петросян представила показательную программу на гала-шоу ОИ-2026
Amanda Perobelli/Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая шестой в одиночном катании на Олимпийских играх в Милане, выступила с показательной программой на финальном гала-шоу.

Спортсменка каталась под под песни колумбийской певицы Шакиры Waka Waka и Hips Don't Lie.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестом месте. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. Золото досталось американке Алисе Лью, серебро и бронза — японкам Каори Сакамото и Ами Накаи.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третье место у Италии.

Ранее российских фигуристов не пустили на ЧМ.
 
