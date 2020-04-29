В больнице Ижевска зафиксировали 82 случая COVID-19

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В больнице №1 города Ижевска обнаружили 82 случая заражения COVID-19 c начала распространения пандемии, все восемь летальных случаев в области зафиксированы в этом учреждении, передает РИА «Новости» слова главы региона Александра Бречалова.

«Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там», — сказал Бречалов.

Он также призвал граждан не покидать свои дома без особой необходимости и воздержаться от встреч с родными и друзьями.

Ранее руководство Удмуртии разрешило гражданам с 1 мая заниматься спортом на улице при соблюдении санитарных норм.

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