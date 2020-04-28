Число заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 76 тысяч
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Число заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 76 тысяч, что на девять тысяч меньше по сравнению с вчерашним показателем, пишет ВОЗ.
Отмечается, что количество смертей увеличилось на четыре тысячи, что на также на тысячу меньше, чем вчера.
Больше всего заражений и смертей в Европе, на втором месте Северная и Южная Америки, на третьем — Восточно-Средиземноморский регион.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились почти три миллиона, скончались 202 тысячи человек.
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