<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/13049557/2020-04-07T160219Z_1754794098_RC2SZF9IYLB1_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-WHO-pic905-895x505-67554.jpg">

Число заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 76 тысяч, что на девять тысяч меньше по сравнению с вчерашним показателем, пишет ВОЗ.

Отмечается, что количество смертей увеличилось на четыре тысячи, что на также на тысячу меньше, чем вчера.

Больше всего заражений и смертей в Европе, на втором месте Северная и Южная Америки, на третьем — Восточно-Средиземноморский регион.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились почти три миллиона, скончались 202 тысячи человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Израиле число заражений коронавирусом превысило 15,7 тысячи

— Во Франции число заболевших коронавирусом приближается к 130 тысячам

— Испания может снять все ограничения к концу июня