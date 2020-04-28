Собянин сообщил о снижении темпов распространения COVID-2019
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика заболеваемости коронавирусом в России снижается. Об этом он рассказал в ходе совещания с президентом по ситуации с новой инфекцией, трансляцию которого вел канал «Россия-24».
По словам градоначальника, и в Москве, и в регионах темпы распространения COVID-2019 стали ниже почти в 2 раза по сравнению с прошлой неделей. Однако, добавил Собянин, динамика все же есть.
Глава государства Владимир Путин в ходе данного совещания отметил, что пик пандемии в России еще не пройден.
В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек умерли, 8 456 вылечились.
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