Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист рассказал, сможет ли Долина оспорить решение о выселении из квартиры

Чанышев: Долина имеет право обжаловать решение о выселении из квартиры
РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина имеет право обжаловать решение о выселении из квартиры в столичном районе Хамовники и добиваться его отмены. Об этом ТАСС рассказал председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.

«В теории Долина и ее представитель могут обжаловать действия приставов и требовать устранения нарушений, допущенных при вселении, если они были», — сказал он.

Однако, по словам юриста, шансов вернуть квартиру в свое владение у Долиной почти нет.

19 января адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко сообщила, что ее клиент уже может заезжать — из квартиры вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лариса Долина вернулась в Россию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660871_rnd_7",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+