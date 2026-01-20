Юрист рассказал, сможет ли Долина оспорить решение о выселении из квартиры

Народная артистка России Лариса Долина имеет право обжаловать решение о выселении из квартиры в столичном районе Хамовники и добиваться его отмены. Об этом ТАСС рассказал председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.

«В теории Долина и ее представитель могут обжаловать действия приставов и требовать устранения нарушений, допущенных при вселении, если они были», — сказал он.

Однако, по словам юриста, шансов вернуть квартиру в свое владение у Долиной почти нет.

19 января адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко сообщила, что ее клиент уже может заезжать — из квартиры вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лариса Долина вернулась в Россию.