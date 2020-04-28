Путин: нам нужно избежать срывов
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Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам нужно избежать срывов.
Он попросил жителей страны проявить предельную ответственность и осторожность.
«Прошу проявить предельную осторожность. Воздержаться от похода в гости, от посиделок в больших компаниях. Предстоящие майские дни – решающие», — сказал Путин.
По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 876 пациентов умерли, 8 456 человек выздоровели.
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