В МВД рассказали, кого чаще всего обманывают мошенники под видом соцработников

МВД: пенсионеров чаще всего обманывают мошенники под видом соцработников
Пожилые люди и граждане с инвалидностью находятся в зоне особого риска, становясь основной мишенью для аферистов, которые представляются сотрудниками социальных служб. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

«Наиболее уязвимыми и часто становящимися жертвами подобных преступлений являются граждане пожилого возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в социальной поддержке», — подчеркнули в ведомстве.

К группе повышенного риска также отнесли жителей удаленных и сельских территорий. Там, как отметили в министерстве, зачастую ограничен доступ к оперативной информации и консультациям от официальных источников.

«Мошенники активно используют доверие этих категорий граждан к государственным социальным институтам и их не всегда полную осведомленность о процедурах получения реальной помощи», — пояснили в пресс-центре МВД.

Данные опроса ЦБ РФ подтверждают, что крупные финансовые потери от мошенников (более 1 млн рублей) наиболее характерны для пенсионеров. Именно они составляют самую значительную группу среди всех пострадавших.

Ранее мошенники обрушили на российских дачников «зимние» схемы обмана.
 
