Появилось фото патрульной машины, поврежденной взрывом у Савеловского вокзала Москвы

Следственный комитет России показал фотографию патрульной машины, поврежденной в результате взрыва у Савеловского вокзала в Москве. Снимок опубликован в мессенджере Max.

Судя по фото, патрульный автомобиль получил значительные повреждения: у него выбиты стекла и двери с багажником. Корпус машины деформирован, а в салоне видна раскрывшаяся подушка безопасности. Место происшествия ограждено сигнальной лентой.

Злоумышленник, устроивший взрыв около машины ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия. В результате инцидента погиб один сотрудник Госавтоинспекции. Еще двое полицейских были доставлены в больницу.

По данным Telegram-канала 112, у погибшего старшего лейтенанта полиции остались двое несовершеннолетних детей. Еще один полицейский получил ушиб головного мозга, второй — ожог лица и контузию. Врачи оказывают раненым необходимую помощь.

До этого сообщалось, что примерно в 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в патрульном автомобиле на площади Савеловского вокзала, подошел коротко стриженный мужчина в черной одежде и швырнул в его сторону неизвестное взрывное устройство, после чего начал вести съемку, а затем скрылся.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.