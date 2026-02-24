Размер шрифта
СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве

СК: двое полицейских пострадали при взрыве в Москве, один погиб
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В результате взрыва вблизи Савеловского вокзала в Москве пострадали двое полицейских, один из них скончался. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным МВД, погибшим является лейтенант Денис Братущенко. Мужчине было 34 года, у него остались жена и двое детей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по двум статьям: 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в ночь на 24 февраля примерно в 00:05. К экипажу патрульной машины ГИБДД УВД по СВАО, находившемуся на площади у вокзала, приблизился неизвестный мужчина. После этого последовала детонация неизвестного устройства. Согласно предварительной информации, подозреваемый в нападении погиб на месте.

Ранее появилось фото поврежденной взрывом у Савеловского вокзала патрульной машины.
 
