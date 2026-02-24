В МВД выразили соболезнования семье полицейского, погибшего при взрыве в Москве

Волк: у полицейского, погибшего при взрыве в Москве, остались жена и двое детей

На площади Савеловского вокзала при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, руководство и личный состав МВД выражают искренние соболезнования семье Братущенко. Денису было 34 года, он служил в московской полиции с марта 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Волк отметила, что семье погибшего, а также двум раненым полицейским будет оказана вся необходимая помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Инцидент произошел примерно в 00:05. К сотрудникам Госавтоинспекции, находившимся в патрульном автомобиле на площади Савеловского вокзала, подошел коротко стриженный мужчина в черной одежде и швырнул в их сторону неизвестное взрывное устройство. Злоумышленник скончался при взрыве на месте происшествия.

Ранее появилось фото поврежденной взрывом патрульной машины.