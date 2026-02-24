Размер шрифта
Россиян призвали делать скриншоты при оформлении «подписки за 1 рубль»

Адвокат Борзенко: при оформлении «подписки за 1 рубль» надо сохранять скрины
Пользователям онлайн-сервисов следует сохранять скриншоты всех условий при оформлении пробных подписок за символическую плату, чтобы защитить свои права в случае спорных списаний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила адвокат, руководитель Дома права «Avanti» Надежда Борзенко.

«Предложения с «подпиской за 1 рубль» часто сопровождаются автоматическим продлением и последующими платными списаниями, при этом информация об этом может быть размещена неочевидно — мелким шрифтом или в отдельных разделах пользовательского соглашения. В таких случаях именно зафиксированные условия оформления услуги играют ключевую роль», — объяснила эксперт.

Скриншоты страницы с описанием подписки, указанием стоимости после пробного периода, даты списания и порядка отказа от услуги нередко становятся основным доказательством в спорах с сервисами.

«В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан заранее и в доступной форме довести до потребителя полную и достоверную информацию об услуге, включая ее цену и условия оплаты. При отсутствии такой информации у клиента возникают основания требовать возврата списанных средств», — отметила адвокат.

В случае конфликта рекомендуется сохранять электронные чеки и переписку со службой поддержки. Эти материалы могут быть использованы при обращении в сервис, контролирующие органы или суд, подчеркнула Борзенко.

Ранее были названы самые популярные подписки, на которые россияне тратят деньги.
 
