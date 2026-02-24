Размер шрифта
Стоматолог объяснила, нужно ли чистить зубы после каждого приема пищи

Стоматолог Апанасова: чистка зубов после каждого приема пищи может навредить
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Многие считают, что чем чаще чистить зубы, тем будет лучше для здоровья полости рта. Однако такой подход имеет не только преимущества, но и определенные риски. О том, стоит ли прибегать к чистке после каждого приема пищи, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова.

По словам врача, к плюсам можно отнести ощущение свежести и чистоты. Чистка зубов действительно помогает устранить неприятный запах, связанный с остатками пищи. Кроме того, удаление пищевых частиц снижает активность бактерий, а значит — уменьшает риск развития кариеса и воспаления десен. Регулярное очищение эмали также препятствует накоплению мягкого налета, который со временем может минерализоваться и превратиться в зубной камень.

В то же время, подчеркнула Апанасова, чрезмерное усердие тоже способно навредить. Слишком частая чистка может травмировать десны, вызывая их раздражение и кровоточивость. Если приступать к процедуре сразу после еды, особенно после употребления кислых продуктов или напитков, это может повысить чувствительность зубов. Дело в том, что кислота временно размягчает эмаль, и дополнительное механическое воздействие в этот момент способно способствовать ее постепенному износу.

Если возможности почистить зубы после приема пищи нет, разумной альтернативой станет полоскание рта водой или использование ополаскивателя. Это поможет удалить основные остатки пищи и уменьшить риск появления неприятного запаха.

«В итоге частота чистки зубов должна подбираться индивидуально. Важно учитывать состояние эмали и десен, а также рекомендации стоматолога, чтобы поддерживать здоровье полости рта без лишнего риска», — заключила специалист.

Ранее была названа неочевидная причина, из-за которой разрушаются и выпадают зубы.
 
