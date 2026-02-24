Стоматолог объяснила, нужно ли чистить зубы после каждого приема пищи

Многие считают, что чем чаще чистить зубы, тем будет лучше для здоровья полости рта. Однако такой подход имеет не только преимущества, но и определенные риски. О том, стоит ли прибегать к чистке после каждого приема пищи, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова.

По словам врача, к плюсам можно отнести ощущение свежести и чистоты. Чистка зубов действительно помогает устранить неприятный запах, связанный с остатками пищи. Кроме того, удаление пищевых частиц снижает активность бактерий, а значит — уменьшает риск развития кариеса и воспаления десен. Регулярное очищение эмали также препятствует накоплению мягкого налета, который со временем может минерализоваться и превратиться в зубной камень.

В то же время, подчеркнула Апанасова, чрезмерное усердие тоже способно навредить. Слишком частая чистка может травмировать десны, вызывая их раздражение и кровоточивость. Если приступать к процедуре сразу после еды, особенно после употребления кислых продуктов или напитков, это может повысить чувствительность зубов. Дело в том, что кислота временно размягчает эмаль, и дополнительное механическое воздействие в этот момент способно способствовать ее постепенному износу.

Если возможности почистить зубы после приема пищи нет, разумной альтернативой станет полоскание рта водой или использование ополаскивателя. Это поможет удалить основные остатки пищи и уменьшить риск появления неприятного запаха.

«В итоге частота чистки зубов должна подбираться индивидуально. Важно учитывать состояние эмали и десен, а также рекомендации стоматолога, чтобы поддерживать здоровье полости рта без лишнего риска», — заключила специалист.

