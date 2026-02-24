Россиянам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты

У многих в кошельке есть пластиковая карточка с кредитным лимитом, которой не пользуются годами: кажется, что раз по карте нет долга, то и проблемы нет. Но на практике такая карта может стать скрытой угрозой для вашей финансовой репутации и испортить планы на крупный кредит, рассказал «Газете.Ru» Александр Широков, сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify.

«Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Пример: есть две карты, одна активная с долгом 50 тысяч, вторая — забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом официальный доход — 100 тысяч в месяц. Если обратиться за ипотекой, банк посчитает не только ваш текущий долг, но и все доступные вам кредитные лимиты. В его расчетах человек может одномоментно быть должен 250 тысяч рублей. Даже если на «запасной» карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН), и банк может отказать», — объяснил эксперт.

Кроме того, автоматические скоринговые системы, которые оценивают заявки, тоже видят все открытые кредитные линии. Модели банковского скоринга при рассмотрении новой заявки на кредит считывают такую неиспользуемую карту негативно. Длительная неактивность по карте редко добавляет баллов. Более того, некоторые модели могут интерпретировать «молчание» как неумение пользоваться кредитными продуктами.

«Еще одна опасность, когда по старому договору могут списываться незаметные годовые комиссии. Их неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю, что надолго закроет двери для выгодных кредитов», — подчеркнул эксперт.

Алгоритм действий от Широкова, чтобы себя обезопасить: проверьте все свои карты и договоры, позвоните в банк и напишите заявление на полное закрытие счета, а не просто порезать карту, и получите письменное подтверждение о закрытии.

«Неиспользуемая кредитка — это не «запасной аэродром», а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем», — резюмировал он.

