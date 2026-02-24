Экономика США выросла на 2,2% в 2025 году

Экономика США в 2025 году выросла на 2,2% после 2,8% роста в 2024-м. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот показатель стал минимальным с 2020 года, что связано с последствиями тарифных войн, развернутых Дональдом Трампом, и последствиями шатдауна исполнительной власти. Несмотря на это, резкого замедления удалось избежать благодаря бурному росту инвестиций в IT-сектор и заметному увеличению экспорта в первые три квартала.

При этом в четвертом квартале 2025 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении против 4,4% в третьем квартале 2025 года (максимальный показатель за последние два года).

В 2026 году аналитики ожидают более быстрого роста экономики, однако сохраняется высокая степень неопределенности. 20 февраля Верховный суд признал часть постоянных пошлин, введенных Трампом, незаконными. В ответ Трамп временно повысил тарифы с 10 до 15% на отдельные поставки и планирует закрепить свои протекционистские меры через конгресс на постоянной основе. Эти изменения в тарифной политике приведут к необходимости времени для адаптации и разработки ответных мер со стороны торговых партнеров США.

Ранее Лавров заявил, что США стремятся взять под контроль всю экономику.