В Петербурге несовершеннолетняя девушка подожгла топливную колонку на заправке

СК: задержана 15-летняя девушка за поджог топливной колонки на АЗС в Петербурге

Пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

Инцидент произошел 23 февраля и обошелся без пострадавших.

«Неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнюю совершить поджог топливораздаточной колонки», — отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали 15-летнюю девушку, которая подозревается в поджоге, и возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

20 февраля полицейские задержали 16-летнего студента колледжа, который поджег топливораздаточную колонку на АЗС в Москве. Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС России, в результате инцидента никто не пострадал.

Подросток был задержан и доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Юноша признал вину и заявил, что действовал по указанию мошенников.

Ранее подросток поджег четыре автомобиля с патриотической символикой в Нефтеюганске.