Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании из-за непогоды

Росавиация допустила отмены рейсов из-за снегопада в Москве
Илья Питалев/РИА Новости

Во вторник, 24 февраля, в Москве ожидается снегопад, который может повлиять на расписание авиарейсов — возможны задержки и отмены. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении.

Причиной изменений станет необходимость работы спецтехники по очистке взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными средствами.

Росавиация советует пассажирам внимательно отслеживать информацию на онлайн-табло и в чат-ботах аэропортов и авиакомпаний, а также продумать необходимость сдачи багажа, поскольку снегопад может вызвать задержки при его разгрузке и выдаче. Также рекомендуется рассмотреть альтернативные способы и маршруты прибытия к конечному пункту назначения.

В связи с непогодой в Москве и Подмосковье объявлено экстренное предупреждение, которое действовать с 06:00 мск до конца суток 24 февраля.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что снег в Москве не растает до мая.
 
