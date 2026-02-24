Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Приморском крае задержали работавшего на украинскую разведку мужчину

ФСБ задержала в Приморье агента украинской военной разведки
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае ФСБ задержала местного жителя, который являлся агентом украинских спецслужб. Об этом сообщает региональная антитеррористическая комиссия.

42-летний мужчина работал на главное управление разведки обороны минобороны Украины. Через мессенджер Telegram-канал он передавал противнику сведения об объектах оборонного комплекса и железнодорожной инфраструктуре.

Задержанный признал свою вину признал и активно сотрудничает со следствием.

18 февраля стало известно, что в Алтайском крае задержан и заключен под стражу местный житель, подозреваемый в сборе и передаче информации о расположении и передвижении военной техники Вооруженных сил РФ Службе безопасности Украины.

За день до этого сообщалось, что в Крыму будут судить пару за государственную измену и шпионаж.

Ранее в Запорожской области осудили сторожа за передачу данных Украине, приговорив его к 14 годам.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!