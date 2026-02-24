В Приморском крае задержали работавшего на украинскую разведку мужчину

В Приморском крае ФСБ задержала местного жителя, который являлся агентом украинских спецслужб. Об этом сообщает региональная антитеррористическая комиссия.

42-летний мужчина работал на главное управление разведки обороны минобороны Украины. Через мессенджер Telegram-канал он передавал противнику сведения об объектах оборонного комплекса и железнодорожной инфраструктуре.

Задержанный признал свою вину признал и активно сотрудничает со следствием.

18 февраля стало известно, что в Алтайском крае задержан и заключен под стражу местный житель, подозреваемый в сборе и передаче информации о расположении и передвижении военной техники Вооруженных сил РФ Службе безопасности Украины.

За день до этого сообщалось, что в Крыму будут судить пару за государственную измену и шпионаж.

Ранее в Запорожской области осудили сторожа за передачу данных Украине, приговорив его к 14 годам.