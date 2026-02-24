Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом

Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Трампом из-за занятости
Jonathan Ernst/Reuters

Женская национальная команда США по хоккею, обладательница золотых олимпийских наград, не примет участия в торжественных мероприятиях в Вашингтоне 24 февраля. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, спортсменки ответили отказом на предложение Трампа посетить обращение к конгрессу и провести личную встречу.

Несмотря на то что для оперативного перелета атлетам был предоставлен специальный военный борт, представитель сборной пояснил, что игроки вынуждены отказаться из-за ранее запланированных учебных и рабочих обязательств.

В официальном заявлении команда подчеркнула свою признательность за оказанную честь, при этом подтвердив невозможность изменить свои графики ради визита.

«Мы искренне благодарны за приглашение, оказанное нашей женской хоккейной сборной США, выигравшей золотую медаль, и глубоко ценим признание их выдающихся достижений», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп пошутил над американскими хоккеистками.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!