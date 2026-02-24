Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом

Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Трампом из-за занятости

Женская национальная команда США по хоккею, обладательница золотых олимпийских наград, не примет участия в торжественных мероприятиях в Вашингтоне 24 февраля. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, спортсменки ответили отказом на предложение Трампа посетить обращение к конгрессу и провести личную встречу.

Несмотря на то что для оперативного перелета атлетам был предоставлен специальный военный борт, представитель сборной пояснил, что игроки вынуждены отказаться из-за ранее запланированных учебных и рабочих обязательств.

В официальном заявлении команда подчеркнула свою признательность за оказанную честь, при этом подтвердив невозможность изменить свои графики ради визита.

«Мы искренне благодарны за приглашение, оказанное нашей женской хоккейной сборной США, выигравшей золотую медаль, и глубоко ценим признание их выдающихся достижений», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп пошутил над американскими хоккеистками.