Стали известны сведения о пострадавших при взрыве в Москве сотрудниках полиции

112: у погибшего при взрыве в Москве полицейского остались двое детей

У погибшего при взрыве на северо-востоке Москвы старшего лейтенанта полиции остались двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Двое других пострадавших полицейских доставлены в больницу. Один из них получил ушиб головного мозга, второй — ожог лица и контузию. Врачи оказывают раненым необходимую помощь.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве подтвердили, что в результате взрыва один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения и госпитализированы. Преступник погиб на месте происшествия.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшедшего.

До этого сообщалось, что примерно в 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в патрульном автомобиле на площади Савеловского вокзала, подошел коротко стриженный мужчина в черной одежде и швырнул в его сторону неизвестное взрывное устройство, после чего начал вести съемку, а затем скрылся.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.