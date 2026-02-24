В США восхитились «лучшим российским танком, которого никогда не было»

19FortyFive: Т-95 был лучшим российским танком, которого никогда не было

Российский перспективный танк Т-95 («Объект 195») с 152-миллиметровой пушкой мог бы значительно опередить западные образцы бронетехники 2000-х годов по своим характеристикам. Такое мнение высказал обозреватель журнала 19FortyFive Стив Балестриери.

В публикации отмечается, что проект предусматривал установку 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, способного запускать управляемые ракеты, что обеспечивало бы машине «непревзойденную огневую мощь». Концепция танка также включала необитаемую башню, изолированную от экипажа, использование революционной активной защиты «Дрозд-2» и модульной композитной брони.

«Т-95 был лучшим российским танком, которого никогда не было», — отметил автор.

По его словам, Т-14 «Армата» унаследовал элементы Т-95.

7 апреля 2010 года заместитель министра обороны, начальник вооружения Вооруженных сил России Владимир Поповкин заявил о прекращении финансирования разработки танка Т-95 и закрытии проекта. По словам Поповкина, проект машины морально устарел.

В 2020 году американский журнал The National Interest назвал Т-95 мечтой любого танкиста, очень мобильной и хорошо бронированной машиной с большой огневой мощью. По словам журналистов, Т-95 превзошел бы любой другой танк, с которым столкнулся бы на поле боя. Он мог стать легендой, но почему-то не пошел в серию. О причинах сворачивания проекта и современном российском танкостроении рассказал «Газете.Ru» военный обозреватель Михаил Ходаренок.

