Названы регионы с самым дешевым картофелем

Мордовия в январе стала регионом с самой низкой ценой на картофель — в среднем один килограмм там стоил 32 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официальной статистики.

В топ-3 регионов России с наиболее доступным картофелем также вошли Брянская область и Башкирия — 33 и 35 рублей соответственно. Чуть дороже картофель стоил в Пензенской (35,3 рубля) и Смоленской (35,4 рубля) областях.

В Нижегородской области средняя цена составила 36,3 рубля, в Чувашии и Курской области — по 36,4 рубля. В Омской области в январе картофель стоил 36,8 рубля, в Марий Эл — 37,2 рубля. Замыкает десятку регионов с самыми низкими ценами на картошку Костромская область — 37,4 рубля за килограмм.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в этих городах средняя цена картофеля достигала 54,6 и 50,5 рубля соответственно.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Россия заняла пятое место в мире по объему производства картофеля. В 2024 году мировое производство картофеля составило 390,4 млн тонн (более свежие данные пока недоступны). Китай лидирует с 94,8 млн тонн (24% от общего объема). Индия на втором месте с 57,1 млн тонн (15%), Украина — на третьем с 21,1 млн тонн (5,4%), США — на четвертом с 19,1 млн тонн (4,9%), Россия — на пятом с 18,4 млн тонн (4,7%). Белоруссия занимает 23-е место с 3,1 млн тонн (0,8%).

Ранее сообщалось, что в России с начала года сильнее всего подорожали огурцы и лимоны.