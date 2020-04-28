Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из карантина к 5 мая

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить рекомендации последовательного выхода из режима ограничений к 5 мая. Такое заявление он сделал в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

По его словам, поэтапный выход из режима ограничений начнется с 12 мая.

Глава государства отметил, что рекомендации должны быть подготовлены заранее, поэтому документ должен быть готов на 5 мая.

Ранее Путин заявил, что одновременного снятия ограничений в субъектах не будет.

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