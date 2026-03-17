Российская фигуристка рассказала о сложностях в тренировках из-за подготовки к ЕГЭ

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала Okko, что ей тяжело готовиться к ЕГЭ и тренироваться.

«Тяжело постоянно держать концентрацию. И на тренировках, и приходить домой готовиться. Я понимаю, что это моя обязанность, только я этого хочу. Но иногда, бывает, лезут мысли, что я устала, что что-то болит», — сказала Двоеглазова.

9 марта в Челябинске на арене «Трактор» состоялся финал Гран-при России. Победительницей стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. За свою произвольную программу она получила 144,44 балла, что дало ей в общей сумме 220,73 балла.

На второй позиции оказалась еще одна фигуристка из штаба Тутберидзе — Дарья Садкова. Она набрала за произвольную программу 139,64 балла, а в общей сумме — 212,35 балла. Бронзовую медаль завоевала Камилла Нелюбова, ее прокат судьи оценили 138,36 балла, общая сумма — 210,67 балла.



Ранее ученица Тутберидзе призналась, что готовилась к финалу Гран-при России за полторы недели.