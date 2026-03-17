В шести российских аэропортах сняты ограничения на полеты

В четырех московских и трех других аэропортах России сняты ограничения на полеты

В четырех московских и двух других аэропортах России сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Ограничения сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский (Раменское), а также Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна).

Отмечается, что соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Других подробностей не приводится.

Ограничения могли вводить из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией, в том числе 43 — над Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

